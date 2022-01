Gérez votre marché et vos clients. Utilisez votre propre site web et vos réseaux sociaux pour vendre vos livres et pour atteindre votre public plus facilement. Monbeaulivre vous offre des widgets et boutons de vente que vous pouvez placer sur votre site web et vos réseaux sociaux en un seul clic. Vous n’avez plus besoin d’envoyer vos clients dans les librairies ou chez d’autres vendeurs. Ceux-ci prennent la majorité de votre marge et vos précieuses données clients! Vous êtes le manager de tout.